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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Як відомі актори прославляли російську культуру на Донбасі: з'явилися фото

14:49, сьогодні 153 Читать новость на русском

Напередодні в окупованому Луганську у палаці культури імені Леніна відбувся показ вистави "Провінційні історії" за п'єсою радянського драматурга Олександра Вампілова.

За інформацією ресурсів терористів, у виставі взяли участь такі народні артисти Росії, як Олександр Панкратов-Чорний, Ольга Науменко, Микола Аверюшкін, а також заслужені артисти РФ Володимир Демидов, Василь Стоноженко тощо.

За словами самих митців, коли вони отримали запрошення завітати до фейкової "ЛНР", то "на душі було хвилювання та бажання зберегти цей зв’язок між Луганськом і Росією".

Крім того, колись відомий актор Олександр Панкратов-Чорний зазначив, що вважає Луганськ Росією.

"Коли я сюди їхав, я їхав до Росії, до слов'ян, я їхав до російськомовного населення, яке мене зрозуміє і прийме. І отримав за це оплески", – заявив новоспечений пропагандист після вистави.

Читайте також: Бандерівці не хочуть працювати, а хочуть мати рабів, – відомий російський актор

Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Україна Фотоновини Культура Луганськ Україна-Росія Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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