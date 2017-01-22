Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео

Січень для артистів, мабуть, найулюбленіший місяць, адже корпоративи уже відпрацювали, а зйомки ще не почалися.

Наші зірки радо діляться у соцмережах знімками з відпочинку на сонячних пляжах. Більшість артистів втекли на Шрі-Ланку, Мальдіви чи іншу "екзотику". Але дехто залишився в Україні.

Ми ретельно переглянули сторінки українських селебрітіс і зібрали найкращі кадри з їх канікул.

Джамала

Співачка Джамала влаштувала собі дуже насичений відпочинок – спершу вона набиралася сили в екзотичній Шрі-Ланці. Там Джамала насолоджувалася канікулами без макіяжу та купалася у водоспаді.

50 оттенков "ой" или как я купалась в холодной воде водопада Дуваелла ???? Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa) Січ 12, 2017 о 7:55 PST

А потім співачка подалася у Берлін, куди її запросили на Тиждень моди.

@marccain #jamala #berlinfashionweek #marccain #reddress #letsdance Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa) Січ 17, 2017 о 11:21 PST

Даша Астаф’єва

Співачка і модель Даша Астаф’єва віддала перевагу традиційному зимовому відпочинку. Разом з коханим Даша раділа холоду австрійських гір.

І без спокусливих фото також не обійшлося.

Астаф’єва також виклала у мережі кадри, як вона вправно катається на лижах.

Such a perfect day...?❤? @jcdecastelbajac send you loooooove ❤ Відео, опубліковане користувачем Дария Астафьева (@da_astafieva) Січ 12, 2017 о 10:06 PST

The Hardkiss

Зіркове подружжя Юлія Саніна і Вал Бебко з гурту The Hardkiss також відпочили від роботи – пара влаштувала собі канікули у теплих краях.

До слова, Юлія виклала фото у купальнику. І це, мабуть, вперше.

#boom Відео, опубліковане @the_hardkiss Січ 11, 2017 о 4:00 PST

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова повезла родину засмагати на Балі.

На зимових канікулах співачка дала перепочинок шкірі від сценічного макіяжу, але про фізичні вправи вона не забувала.

Зокрема, Оля показала як медитує.

Доброе утро!? Світлину опубліковано користувачем Оля Полякова (@polyakovamusic) Січ 21, 2017 о 9:29 PST

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча відзначилася скромним відпочинком – на дачі. І судячи з фото, відпустка ведучої була вдалою.

Осадча показала веселі кадри, як валялася у снігу та релаксувала у басейні.

Якщо вже канікули вдома, то треба випробовувати всі розваги ? #сніг #дитячірозваги Відео, опубліковане користувачем Katya Osadcha (@kosadcha) Січ 9, 2017 о 4:32 PST

Все сніжить #канікуливдома @tak.ori hat Світлину опубліковано користувачем Katya Osadcha (@kosadcha) Січ 10, 2017 о 5:31 PST

водні процедури, плавання наше все ) #мійкурорт Світлину опубліковано користувачем Katya Osadcha (@kosadcha) Січ 12, 2017 о 8:38 PST

Сергій Притула

Шоумен Сергій Притула також провів канікули в Україні.

Він організував для сім’ї відпочинок у Карпатах.

Ольга Фреймут

Після новорічних свят ведуча Ольга Фреймут разом з родиною поїхала кататися на лижах у засніжені Альпи.

Фото із швейцарського курорту ведуча показала у Facebook.

Надія Дорофєєва і Володимир Дантес

Подружжя Надія Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли грітися на таїландський острів Самуї.

Парочка показала багато пікантних фото з відпочинку. Але найбільше вразило фанатів селфі, на якому Дантес позує абсолютно голим зі своєю дружиною.

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Усі фото з Instagram і Facebook