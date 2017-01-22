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Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео

18:02, сьогодні 1561 Читать новость на русском
Зірки на канікулах
Зірки на канікулах / Колаж

Січень для артистів, мабуть, найулюбленіший місяць, адже корпоративи уже відпрацювали, а зйомки ще не почалися.

Наші зірки радо діляться у соцмережах знімками з відпочинку на сонячних пляжах. Більшість артистів втекли на Шрі-Ланку, Мальдіви чи іншу "екзотику". Але дехто залишився в Україні.

Ми ретельно переглянули сторінки українських селебрітіс і зібрали найкращі кадри з їх канікул.

Джамала

Співачка Джамала влаштувала собі дуже насичений відпочинок – спершу вона набиралася сили в екзотичній Шрі-Ланці. Там Джамала насолоджувалася канікулами без макіяжу та купалася у водоспаді.

50 оттенков "ой" или как я купалась в холодной воде водопада Дуваелла ????

Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa)

А потім співачка подалася у Берлін, куди її запросили на Тиждень моди.

@marccain #jamala #berlinfashionweek #marccain #reddress #letsdance

Відео, опубліковане користувачем Jamala (@jamalajaaa)

Даша Астаф’єва

Співачка і модель Даша Астаф’єва віддала перевагу традиційному зимовому відпочинку. Разом з коханим Даша раділа холоду австрійських гір.

І без спокусливих фото також не обійшлося.

Астаф’єва також виклала у мережі кадри, як вона вправно катається на лижах.

Such a perfect day...?❤? @jcdecastelbajac send you loooooove ❤

Відео, опубліковане користувачем Дария Астафьева (@da_astafieva)

The Hardkiss

Зіркове подружжя Юлія Саніна і Вал Бебко з гурту The Hardkiss також відпочили від роботи – пара влаштувала собі канікули у теплих краях.

До слова, Юлія виклала фото у купальнику. І це, мабуть, вперше.

Отпуск подходит к завершению:) Это была наша с @val_hardkiss первая поездка в Таиланд. Сочетание безупречной природы, приятного берега, вкусных фруктов и подходящего климата. Экскурсии на острова Очень советую! Пхукет - пляж Ката и Ката Ной - очень советую, меньше тусовки и больше красоты. Единственный минус и стресс за весь отдых - это отсутствие всяких правил на дороге, отсутствие тротуаров, пьяные туристы без шлемов и школьники за рулем мопедов. Ну и антисанитария, хотя мы пили для профилактики Хилак, все равно траванулся Вал немножко (ибо нефиг есть все подряд???)((( В остальном, райский уголок, который манит снова вернуться ? Photo by @val_hardkiss

Світлина, опублікована користувачем @the_hardkiss

#boom

Відео, опубліковане @the_hardkiss

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова повезла родину засмагати на Балі.

На зимових канікулах співачка дала перепочинок шкірі від сценічного макіяжу, але про фізичні вправи вона не забувала.

Зокрема, Оля показала як медитує.

Доброе утро!?

Світлину опубліковано користувачем Оля Полякова (@polyakovamusic)

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча відзначилася скромним відпочинком – на дачі. І судячи з фото, відпустка ведучої була вдалою.

Осадча показала веселі кадри, як валялася у снігу та релаксувала у басейні.

Якщо вже канікули вдома, то треба випробовувати всі розваги ? #сніг #дитячірозваги

Відео, опубліковане користувачем Katya Osadcha (@kosadcha)

Все сніжить #канікуливдома @tak.ori hat

Світлину опубліковано користувачем Katya Osadcha (@kosadcha)

водні процедури, плавання наше все ) #мійкурорт

Світлину опубліковано користувачем Katya Osadcha (@kosadcha)

Сергій Притула

Шоумен Сергій Притула також провів канікули в Україні.

Він організував для сім’ї відпочинок у Карпатах.

Ольга Фреймут

Після новорічних свят ведуча Ольга Фреймут разом з родиною поїхала кататися на лижах у засніжені Альпи.

Фото із швейцарського курорту ведуча показала у Facebook.

Надія Дорофєєва і Володимир Дантес

Подружжя Надія Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли грітися на таїландський острів Самуї.

Парочка показала багато пікантних фото з відпочинку. Але найбільше вразило фанатів селфі, на якому Дантес позує абсолютно голим зі своєю дружиною.

Это станет обложкой моего отпуска.Я как эмбрион)) Ел,плавал,отдыхал и самое главное-развивался. Но завтра наступит время покинуть тепленькое местечко и отправится в большой мир.А конкретно в Африку,где начнётся работа и где я буду пробовать всякие вкусности и гадости.Но об этом расскажу позже. Кайфуйте!))) #travel #traveler #dantestrip #trip #ончтоопятьбезтрусов #like #pink #pool #relax #fun #sun #good #mood #tattoo

Світлину опубліковано користувачем Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

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Усі фото з Instagram і Facebook

Теги: LifeStyle відпочинок Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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