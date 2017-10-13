Як відреагували актори та режисери Голлівуду на секс-злочини Гарві Вайнштейна

Розголос навколо секс-скандалу із злодіяннями відомого голлівудського продюсера та власника компанії Miramax Гарві Вайнштейна не вщухає вже цілий тиждень. На нього відреагували і найвидатніші чоловіки Голлівуду.

Нагадаємо, що стаття у виданні The New York Times 5 жовтня викрила злодіяння Вайнштейна, які він здійснював десятиріччями. Першими, хто підтвердив свідчення видання, стали Роуз МакГоуен та Ешлі Джадд. Після цього відразу ж відгукнулись Анджеліна Джолі та Гвінет Пелтроу, над якими продюсер також здійснював наругу. Згодом про сексуальні домагання заявила й італійська актриса Азія Ардженто. Однією з останніх зірок стала Леа Сейду – зірка фільму про Джеймса Бонда та модель і актриса Кара Делавінь.



Гарві Вайнштейн

Голлівудські зірки продовжують висловлюватися в соцмережах та пресі. Кіноактриси Шарліз Терон, Емма Уотсон, Аліса Мілано та інші приєдналися до тих, хто вирішив не мовчати. Свою підтримку висловили також чоловіки, які досі не можуть повірити у вчинки Гарві Вайнштейна, з яким вони працювали все своє життя.

Поведінку продюсера одним з перших засудив голлівудський актор Колін Ферт.

"З почуттям нудоти я читав, що відбувається, поки я отримую підтримку від Харві Вайнштейна. Він був могутньою і страшною людиною. Напевне, цим жінкам було страшно підійти і звинуватити його. Піддаватися такому роду переслідувань – це жахливо. Я вражений хоробрістю тих, хто зміг розповісти", – сказав Ферт у виданні The Guardian.

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Оскароносний кіноактор Леонардо Ді Капріо теж висловився проти примусу до близькості:

"Немає виправдання сексуальним домаганням – незалежно від того, ким ви є і якою професією займаєтеся. Вітаю хоробрість і мужність жінок, які знайшли в собі сили це розповісти".

Культовий американський режисер Квентін Тарантіно також порушив мовчання щодо секс-скандалу у Голлівуді навколо Гарві Вайнштейна. Відповідний пост с заявою режисера у Twitter залишила його подруга, акторка і поетеса Ембер Темблін.

"Весь останній тиждень я був ошелешений і зломлений новинами про Гарві Вайнштейна, який був моїм другом 25 років. Мені потрібно декілька днів, щоб впоратися із болем, емоціями, злістю і спогадами, після чого я публічно висловлюся про все", – йдеться в пості.

Відомий актор Райан Гослінг, який у 2010 році знімався у фільмі "Все найкраще", який продюсерував Вайнштейн, теж не може оговтатись від заяв голлівудських кіноактрис про сексуальні домагання. Актор навіть частково звинувачує себе в ситуації із секс-скандалом.

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"Я хочу підтримати жінок, у яких вистачило сміливості висловитися проти Гарві Вайнштейна. Як і більшість людей в Голлівуді, я працював з ним. Глибоко розчарований в собі, тому що не звертав уваги на чужі приклади сексуальних домагань і зловживання становищем", – висловився Райан.

Американський кінорежисер та хороший друг Вайнштейна, Олівер Стоун, раніше в деяких ЗМІ висловлювався, що "зараз Гарві приходиться не легко", за що його швидко засудили. Режисер вирішив написати публікацію у Facebook, де різко змінив свою позицію щодо скандального продюсера.

"Я подорожував останні кілька днів і не знав про всіх жінок, які висловились, щоб підтримати оригінальну історію в New York Times. Подивившись на те, про що повідомлялось у багатьох публікаціях за останні пару днів, я вражений і схвалюю сміливість жінок, які зробили крок вперед, щоб повідомити про сексуальні зловживання чи згвалтування", – написав Стоун, додавши, що він виходить з керівництва створення майбутнього серіалу "Гуантанамо", поки в ньому бере участь компанія Вайнштейна.

Також відомо, що саме голлівудський актор Том Хенкс наштовхнув Олівера Стоуна змінити власну думку щодо сексуальних злочинів в Голлівуді. Про це актор заявив у виданні The New York Times.

"Що ж, це дійсно хороше питання, і хіба це не є невід'ємною частиною всього суспільства, коли люди з великою владою справляються з цим? Послухай (звернення до Олівера Стоуна, – "24"), я не хочу копирсатися в справі з Харві, але, очевидно, щось там сталося. Ви не можете виправдовуватися: "О, добре, я виріс в шістдесяті і сімдесяті роки, і тому можу це зрозуміти". Я теж виріс. Я знаю всіх людей, які просто люблять нападати на інших, або робити життя підлеглих в якійсь мірі нещасною, тому що вони можуть", – прокоментував ситуацію Том Хенкс.

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Про сексуальні домагання Гарві висловився ще один впливовий режисер, продюсер та актор Джордж Клуні, який власне і дав одні із свідчень про злочини Вайнштейна у розслідуванні The New York Times. Ще в 1990-тих він чув чутки про те, що деякі актриси піддавались фізичній близькості з продюсером, однак ніяких підтверджень цьому не було.

Актор підтримує творчість талановитого продюсера, але те, що він чинив із жінками, він досі не може зрозуміти та осмислити.

"Це зовсім інша розмова, коли ви говорите, що це не те, що він кричить і кричить у фільмах, але те, що він загнав у кут молоду, перелякану жінку в ресторані і сказав їй стояти там і мовчати, поки він мастурбує, – це зовсім інша поведінка. І якби це було публічно, я думаю, що були б різні результати. Сподіваюся, що це буде", – зазначив актор у виданні The Daily Beast.