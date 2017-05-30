Як відривається сім'я Ілона Маска з Ембер Хьорд на відпочинку: зворушливі фото

Відомий мільярдер та засновник багатьох компаній Ілон Маск опублікував серію фотографій та відеозапис, де акторка Ембер Хьорд весело проводить час з його синами у Сіднеї.

Про це повідомив Ілон Маск та сама кінозірка в Instagram. Він також додав, що Сідней – дивовижне місто.

Sydney is such a beautiful city Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk) Тра 29, 2017 о 8:52 PDT

Piggyback rides around the Opera House Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk) Тра 29, 2017 о 10:23 PDT

На фотографіях щаслива сім’я, з можливою новою мачухою Хьорд, відпочиває в Сіднеї у Австралії біля Сіднейського оперного театру. Свої фото Ембер теж опублікувала в Instagram.

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До слова, 45-річний Ілон Маск раніше був двічі одружений, де від першого шлюбу з Джастін Маск (2000 р.) в них народилось п'ятеро синів. Вдруге Маск одружився у 2010 році на Талулі Райлі.

Сама ж 31-річна Ембер Хьорд мала багато стосунків з різними партнерами, проте в лютому 2015 року вийшла заміж за голлівудського актора Джонні Деппа. Однак в травні 2016 року вони подали на розлучення, а в січні 2017 року він був офіційно оформлений.