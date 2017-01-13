Як відсіюються корумповані судді перед відбором до Верховного Суду

У програмі журналістських розслідувань "Наші гроші. Досудилися" – щойно суддю викриють на хабарі, він робить дві речі – заявляє, що це прикра помилка, він хабар не брав, та й загалом не розуміє сутті звинувачень. По друге, колоритно розповідає про раптове погіршення самопочуття і навіть лягає в лікарню. Але частина з них при цьому хоче потрапити у Верховний Суд України.

Суддя Ігор Петрик був затриманий антикорупційними органами з грошима в кишені власної мантії. Взагалі то в мантії не повинно бути кишень, але в Петрик була. Раптова хвороба дуже заважала підозрюваному судді відвідувати засідання Вищої ради правосуддя, коли та мала вирішити питання відсторонення його з посади через "знахідку". Проте питання журналістів вернули молодечу жваву у тіло судді.

При тому що сам Ігор Петрик претендує на посаду судді Верховного Суду України. Як і суддя-мільйонер Артур Ємельянов, якого прокуратура підозрює в тиску на суддів та втручанні в систему розподілу справ.

Та щоб комісії, яка обиратиме суддів до Верховного Суду України, важко було помилитися, була створена Громадська рада доброчесності. Журналістка Наталія Соколенко є однієї з 20 її членів. Саме тут було розроблено критерій доброчесності судді.

Що ми розуміємо під критерієм доброчесності? Має бути відповідна поведінка. Якщо претендент десь публічно пиячив, бився, чи мав прояви девіантної поведінки, то ми вважаємо це мінусом для людини, яка претендує саме до Верховного суду. Це неприпустимо. Ще один критерій – ставлення до суверенітету України. Всі сепаратистські висловлювання судді, або осіб, які до нього наближені – це зі знаком мінус. Якщо суддя висловлювався проти прав і свобод, гарантованих Конституцією, це теж є для нас мінусом. Тобто, якщо він підтримував "закони 16 січня", то він не пройде до Верховного Суду,

– переконує Наталія Соколенко.

Окрім того, детальніше вивчається і фінансовий стан претендента на посаду судді ВСУ, а також його членів родини, якщо для цього буде підстава.

"Концентрація негативних персонажів – велика. Зовсім порядних ми не знайшли", – підсумувала наталія Соколенко.

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Відтак у Громадській раді доброчесності пропонують громадянам писати повідомлення про наявні факти корупції у судах.

Про те, чому Громадська рада доброчесності пише лише негативні відгуки на претендентів, і як їх висновки впливають на рішення ВККС щодо претендентів на посаду судді Верховного Суду України – дивіться у програмі "Наші гроші. Досудилися".