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Як вигідно та безпечно здавати в оренду житло: покрокові поради

16:19, сьогодні 70 Читать новость на русском

Багато людей, які планують здавати в оренду власне житло, не можуть реалізувати поставлених намірів через ряд причин.

Для того, щоб безпечно та вигідно здати власне житло в оренду, слід керуватись певними правилами.

Визначте адекватну орендну ціну

У разі недооцінки квартири власник житла може недоотримати кошти, а у випадку завищення ціни доведеться довго шукати квартирантів. Тому перед подачею оголошення слід вивчити подібні повідомлення у різних виданнях.

Зробіть косметичний ремонт

Орендарі квартир часто шукають помешкання з хорошими житловими умовами. Тому квартира з ремонтом буде мати популярність серед потенційних квартирантів.

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Ріелтори можуть пришвидшити процес пошуку орендарів квартири

Власники квартир часто звертаються за допомогою до ріелторів. Це пришвидшує процес пошуку квартирантів, проте несе додаткові витрати.

Звертайте ретельну увагу на договір оренди

Власники квартир можуть самостійно вносити чи вилучати додаткові пункти в договорі про оренду. У даному документі обов'язково слід вказати: прізвище та ім'я орендодавця, паспортні дані, термін проживання, вартість оренди та дату оплати всіх платежів, проживання тварин.

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Теги: Поради Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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