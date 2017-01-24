Як виглядала Кейт Міддлтон у 9 років: в мережі з'явилось досі невідоме відео

В Інтернет виклали відео 25-річної давнини, на якому теперішня герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон була подругою нареченої.
Досі невідомими кадрами поділилось видання The Daily Mail.
Тоді 9-річна Кейт разом зі своєю 7-річною сестрою Піппою були подружками нареченої на весіллі власного дядька.
На трихвилинному відео видно, як сестри в пишних рожевих сукнях та з вінками на головах позують для весільного фотоальбому дядька, який розлучився зі своєю обраницею через півтора року після церемонії.
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