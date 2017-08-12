Як виглядала Земля з Місяця 50 років тому: NASA вперше показала раритетне фото

Міжнародна агенція NASA оприлюднила перше в історії фото Землі, яке було зроблено з поверхні Місяця.

Світлина була зроблена ще у серпні далекого 1966-го.

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Як зазначають у NASA, саме 10 серпня 1966 року найдосконалішим на той час місяцеходом Lunar Orbiter воно було зроблено. Загалом в цей день апарат зробив понад 3 тисячі знімків з поверхні супутника Землі.

51 years ago, the Lunar Orbiter Project gave us the first view of Earth from the Moon, seen here: https://t.co/jgpDrowguP @NASAMoon pic.twitter.com/cOz4OXTCfz — NASA (@NASA) 11 серпня 2017 р.

Щоправда, на більшості з них зафіксований чіткий вигляд поверхні Місяця, дозволяючи інженерам точно визначити місця посадки для місії Surveyor та Apollo.