Як виглядала Земля з Місяця 50 років тому: NASA вперше показала раритетне фото

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Міжнародна агенція NASA оприлюднила перше в історії фото Землі, яке було зроблено з поверхні Місяця.
Світлина була зроблена ще у серпні далекого 1966-го.
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Як зазначають у NASA, саме 10 серпня 1966 року найдосконалішим на той час місяцеходом Lunar Orbiter воно було зроблено. Загалом в цей день апарат зробив понад 3 тисячі знімків з поверхні супутника Землі.
Щоправда, на більшості з них зафіксований чіткий вигляд поверхні Місяця, дозволяючи інженерам точно визначити місця посадки для місії Surveyor та Apollo.