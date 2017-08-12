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Як виглядала Земля з Місяця 50 років тому: NASA вперше показала раритетне фото

07:18, сьогодні 885 Читать новость на русском
Як виглядає Земля з поверхні Місяця
Як виглядає Земля з поверхні Місяця / Getty images

Міжнародна агенція NASA оприлюднила перше в історії фото Землі, яке було зроблено з поверхні Місяця.

Світлина була зроблена ще у серпні далекого 1966-го.

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Як зазначають у NASA, саме 10 серпня 1966 року найдосконалішим на той час місяцеходом Lunar Orbiter воно було зроблено. Загалом в цей день апарат зробив понад 3 тисячі знімків з поверхні супутника Землі.

Щоправда, на більшості з них зафіксований чіткий вигляд поверхні Місяця, дозволяючи інженерам точно визначити місця посадки для місії Surveyor та Apollo.

Теги: NASA Космос
Джерело: 24 Канал
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