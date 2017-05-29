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Як виглядали б чесні логотипи відомих компаній: кумедний фотопроект

16:07, сьогодні 5496 Читать новость на русском
Чесні логотипи компаній
Чесні логотипи компаній / pexels.com

Великі компанії деколи роблять усе, щоби заманити клієнтів. Навіть їх логотипи працюють над тим, щоб зловити у свою "приманку" більше і більше клієнтів.

Дизайнер Віктор Хертц вирішив показати людям всі таємниці корпорацій та перемалював їх логотипи та правдивий лад. Таким чином автор відобразив істинну сутність брендів.

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"Гра престолів": Кров і цицьки"

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Facebook: "Прокрастинація"

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Apple: "Видимість багатства"

Samsung: "Знаєте, ми дійсно намагаємося мислити інакше"

YouTube: "Відео з котиками"

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Hollywood: "Вторинна сировина"

Carlsberg: "Калорії"

Camel: "Рак"

McDonald's: "Діабет"

Nokia: "Більше жодна дитина не хоче наші телефони"

Теги: Курйози LifeStyle Соцмережі
Джерело: 24 канал
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