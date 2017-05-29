Як виглядали б чесні логотипи відомих компаній: кумедний фотопроект

Великі компанії деколи роблять усе, щоби заманити клієнтів. Навіть їх логотипи працюють над тим, щоб зловити у свою "приманку" більше і більше клієнтів.

Дизайнер Віктор Хертц вирішив показати людям всі таємниці корпорацій та перемалював їх логотипи та правдивий лад. Таким чином автор відобразив істинну сутність брендів. Читайте також: Дівчинка повторює образи знаменитостей, аби допомогти хворій бабусі: зворушливий фотопроект "Гра престолів": Кров і цицьки" Burger King: "Збільшувач стегон" Facebook: "Прокрастинація" Starbucks: "Цукрова бомба" Apple: "Видимість багатства" Samsung: "Знаєте, ми дійсно намагаємося мислити інакше" YouTube: "Відео з котиками" Олімпійські ігри Hollywood: "Вторинна сировина" Carlsberg: "Калорії" Camel: "Рак" McDonald's: "Діабет" Nokia: "Більше жодна дитина не хоче наші телефони"