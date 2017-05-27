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Як виглядали б світові красуні із потворними бровами: кумедний експеримент

02:01, сьогодні 230 Читать новость на русском
Кара Делевінь із тонкими бровами
Кара Делевінь із тонкими бровами / elle.com

Американський журнал Elle вирішив показавти, як виглядали б зірки із тонесенькими бровами.

Вони провели експеримент та відібрали фото Бейонсе, Одрі Хепберн, Кари Делевінь та інших голлівудських красунь. За допомогою фото шопу дизайнер видозмінив їх справжні брови до тонесеньких "ниточок". Результати роботи вони опублікували на своєму офіціному сайті.

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Така форма була популярна у 90-роках минулого століття, однак зараз багато дівчат також полюбляють таку форму брів. Журнал закликав дівчат з усього світу не вищипувати так сильно свої брови та показав, що виглядає це не зовсім естетично на прикладі знаменитостей.

Джіджі Хадід із тонкими бровами

Джіджі Хадід

Зоі Кравіц із тонкими бровами

Зоі Кравітц

Бейонсе із тонкими бровами

Бейонсе

Кейт Мідлтон із тонкими бровами

Кейт Міддлтон

Лілі Колінз із тонкими бровами

Лілі Коллінз

Кім Кардашян із тонкими бровами

Кім Кардашян

Емілія Кларк

Емілія Кларк

Одрі Хепберн із тонкими бровами

Одрі Хепберн

Теги: LifeStyle Курйози
Джерело: 24 Канал
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