Як виглядали б світові красуні із потворними бровами: кумедний експеримент

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Американський журнал Elle вирішив показавти, як виглядали б зірки із тонесенькими бровами.
Вони провели експеримент та відібрали фото Бейонсе, Одрі Хепберн, Кари Делевінь та інших голлівудських красунь. За допомогою фото шопу дизайнер видозмінив їх справжні брови до тонесеньких "ниточок". Результати роботи вони опублікували на своєму офіціному сайті.
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Така форма була популярна у 90-роках минулого століття, однак зараз багато дівчат також полюбляють таку форму брів. Журнал закликав дівчат з усього світу не вищипувати так сильно свої брови та показав, що виглядає це не зовсім естетично на прикладі знаменитостей.
Джіджі Хадід
Зоі Кравітц
Бейонсе
Кейт Міддлтон
Лілі Коллінз
Кім Кардашян
Емілія Кларк
Одрі Хепберн