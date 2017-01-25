Як виглядали "кіборги" в останній день захисту Донецького аеропорту: фото з передової

21 січня 2015 року українські військові, які боронили Донецьких аеропорт, покинули руїни вщент зруйнованої будівлі. 242 дні тривала героїчна оборона «кіборгами» ДАПу.

Фото тих, хто в ці дні перебував у новому терміналі, поділився у соцмережах Віталій Пясецький. Кожне з фото з підписом про тих, хто на них зображений (правопис автора збережено).

Максим Кривошапка 91-й інженерний, полон, живий,вдома.

Зліва направо. Ім"я невідоме 91-й інженерний полк, (живий), капітан Борис Байнєнков (загинув), ст.лейтенант Валерій Лізвинський (загинув).

Ігор Зінич, позивний Псих. Знято зі сторони виходу з терміналу. За спиною у мене барикада, за нею спалена МТЛБ в якій загинув Володя Трух. Зправа під стіною десь лежить поранений Сєвєр. Далі ще хлопці, 300-ті.

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Ще один шматочок. Знято з центру, нашого п'ятачка. На фото Араб, інших не знаю.

Вася Кузьмін, позивний Кузьмич (живий). Діма Скляр. Інші невідомі.

Грицан Андрій, позивний Каптьор. Наш пост, сектор в південну частину терміналу.

Зправа на ліво. Володя Старшина (живий), Козак Володя (загинув), Діма Скляров (загинув). В кутку Артем Гребенюк (живий). Інших не знаю.

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Просто шматочок,нашого п'ятачка. Знято зі сторони нашого поста. Люди на фото невідомі. Єдине, що знаю, що хлопчина, який ближній до мене з 91-го інженерного полку. Живий.

Сектор з нашого посту в південну частину нового терміналу. Десь зправа наш колишній штаб. Прямо за стіною шаркались сепари, збираючи своїх 200-х.

Знову Ігор Зінич. Більш нікого не можу назвати. Єдине, що далі під стіною, здається, хтось з 93-ї. Вчора підлога була завалена пораненими, ступити ніде було.

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Центр терміналу. За спиною наш колишній штаб. Лівіше п'ятачок. Зправа за стіною сепарня.

Дімка Скляров, позивний Скляр. (загинув)

Зліва Стасян Стовбан (живий, полон, ампутація, продовжує службу) і Вадим Демчук, позивний Дим. Загинув. Наш закуток. Ймовірно, саме безпечне місце в терміналі, в останні дні. Трішки лівіше за спинами вхід у підвал, звідки сепари нас пробували ображати. Але ми не ображались, ми кидали їм гранати.

Капітан Борис Байнєнков.

Зліва направо. Володя Козак ,Володя Старшина.