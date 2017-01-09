Як виглядали найкращі плаття на "Золотому глобусі"

У Лос-Анджелесі відбулася одна з головних кінопремій року – "Золотий глобус", який є прекрасною нагоду для актрис продемонструвати свої чарівні наряди на червоній доріжці під спалахами фото- та відеокамер.

І якщо для багатьох важливим було те, хто ж цьогоріч отримає нагороди кінокритиків, то журналісти Vogue свої пильні погляди зосередили саме на платтях учасниць, де серед фаворитів виявилась Емма Стоун в кутюрної плаття Valentino, вагітна Наталі Портман в яскраво-жовтому Prada і як завжди ефектна в Atelier Versace Блейк Лайвлі. Читайте також: Цьогорічний "Золотий Глобус": кому усміхнулась фортуна

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