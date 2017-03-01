Як виглядатиме Samsung Galaxy S8: з’явилося фото

Відомий блогер Еван Бласс показав фото флагманського смартфона Samsung Galaxy S8.

Презентація пристрою очікується 29 березня, передає The Verge.

На знімку можна побачити відсутність кнопки Home, а також дисплей практично у всю передню панель.

З одного боку Galaxy S8 розташовані кнопки регулювання гучності, виклику помічника Bixby, а з другого боку – кнопка увімкнення.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) 1 березня 2017 р.

Передбачається, що гаджет буде випущений у двох версіях. Старша матиме дисплей 6,2 дюйма, а молодша – 5,8 дюйма.

Обидві версії отримають вигнуті AMOLED-екрани з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів.

Основна камера смартфонів отримає роздільну здатність у 12 МП, а фронтальна – у 8 Мп.

Крім того, пристрої матимуть сканер райдужки ока, як у Galaxy Note 7.

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