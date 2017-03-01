Як виглядатиме Samsung Galaxy S8: з’явилося фото

Відомий блогер Еван Бласс показав фото флагманського смартфона Samsung Galaxy S8.
Презентація пристрою очікується 29 березня, передає The Verge.
На знімку можна побачити відсутність кнопки Home, а також дисплей практично у всю передню панель.
З одного боку Galaxy S8 розташовані кнопки регулювання гучності, виклику помічника Bixby, а з другого боку – кнопка увімкнення.
Передбачається, що гаджет буде випущений у двох версіях. Старша матиме дисплей 6,2 дюйма, а молодша – 5,8 дюйма.
Обидві версії отримають вигнуті AMOLED-екрани з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів.
Основна камера смартфонів отримає роздільну здатність у 12 МП, а фронтальна – у 8 Мп.
Крім того, пристрої матимуть сканер райдужки ока, як у Galaxy Note 7.
Читайте також: Вийшов смартфон з потужною камерою для селфі