Як виглядав би 2016 рік у соцмережах

Редакція сайту "24" зібрала для вас ключові події року, що минає, у форматі інтерактивної Facebook-стрічки. Пригадайте разом з нами весь 2016 рік за 5 хвилин!

2016 рік був багатий на події як в нашій країні, так і у світі.

В Україні встиг змінитись уряд, голова парламенту, генеральний прокурор, наша футбольна збірна з'їздила на чемпіонат Європи, а Джамала та паралімпійці змусили світ знову говорити про нас.

Та й у інших країнах трапилось багато чого – чого варта лише перемога Дональда Трампа на виборах у США.

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