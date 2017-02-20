Як виглядав чоловік 1400 років тому: відтворено фото обличчя

Група палеонтологів знайшла скелет чоловіка-горця та відтворила зовнішній вигляд. Припускають, що смерть чоловіка настала між 430 і 630 роками нашої ери.

Про це повідомляють на сайті університету Данді, що в Шотландії.

Скелет був знайдений в незвичайній позі зі схрещеними ногами, а його кінцівки були придавлені великими каменями. Під час вивчення тіла, науковці встановили, що чоловік отримав п'ять важких ударів по голові, які і стали причиною його смерті.

Перший удар був нанесений предметом з круглим перетином і переламав зуби з правої сторони щелепи. Другий – тим же предметом, можливо палицею, і зламав щелепу зліва. Третій удар збив чоловіка з ніг і був нанесений у щелепу. Четвертий проломив йому голову. А п'ятий удар був нанесений третім видом зброї і пробив ще один отвір у черепі.

За допомогою радіовуглецевого датування дослідники встановили, що смерть чоловіка настала приблизно між 430 і 630 роками нашої ери.

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