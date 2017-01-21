Як виглядав донецький аеропорт до і після оборони: фотопорівння

242 дні українці бійці боронили донецький аеропорт. За цей час модернізоване летовище перетворилось на справжні руїни.

Ліворуч – так виглядав аеропорт в 2012 році, після його офіційного відкриття спеціально до Євро-2012. Тоді сподівалися, що вже в 2015 році аеропортом будуть користуватися близько чотирьох мільйонів людей в рік. Проте цього не сталося.

Праворуч – аеропорт в 2015 році. Тоді летовище перебувало під охороною українських військових, яких назвали "кіборгами".

Коли "кіборги" виходили з аеропорту – то в обох терміналах не залишилося жодного укріплення, яке б забезпечувало захист військовим від снайперів та танків. "Кіборги" витримали. Не витримав бетон.

Читайте також: Оборонятися було нічим, – "кіборги" поділилися спогадами про захист донецького аеропорту

Сепаратисти розгромили не лише сам аеропорт, а й все, що було поруч. Для прикладу, готель "Політ", який розташований в 150 метрах від будівлі аеропорту. Готель став однією з ключових точок в боях за аеропорт, так як всі вікна з однієї зі сторін будівлі виходили на старий і новий термінали. В результаті як сам готель, так і прилеглі до неї будови і навіть дерева отримали численні ушкодження або були знищені.

Після того, як українські військові залишили летовище – його руїни тепер контролюють сепаратисти. Праворуч – фото зроблене в 2016 році, ліворуч – в 2012 році.

А ось так виглядала вежа в 2012 році після відкриття аеропорту. А всього через три роки – її навіть впізнати важко.

Читайте також: Захисники неба. Як легендарні "кіборги" боронили донецький аеропорт (унікальні кадри)

Під час оборони сепаратисти вщент зруйнували цю вежу.