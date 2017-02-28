14:40
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 11:00: Торговельна блокада. Польща запросила на реабілітацію бійців АТО
Випуск новин
14:33, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Як виглядав лідер O.Torvald 14 років тому: опубліковано раритетне відео

14:01, сьогодні 1181 Читать новость на русском
Женя Галич
Женя Галич / Фото з відкритих джерел

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич ще у далекому 2003-му році був лідером молодого гурту "Крути! Педалі"під час навчання у Полтаві.

На сторінці Полтавського університету економіки і торгівлі у Facebook опублікували відео юного співака, який виконував одну з пісень гурту. Адміністратори групи також привітали переможця Національного відбору на Євробачення від України та побажали Галичу "мріяти про велике!".

У 2006-му з’явився усім відомий нині O.Torvald. Женя Галич ще тоді напевне і мріяти не міг, що доб’ється таких успіхів.

Нагадаємо, що 25-го лютого відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2017". За результатами голосування суддів та глядачів, переміг гурт O.Torvald.

Теги: Музика LifeStyle Культура Євробачення-2017 Євробачення O.Torvald
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук