Як виглядав лідер O.Torvald 14 років тому: опубліковано раритетне відео

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич ще у далекому 2003-му році був лідером молодого гурту "Крути! Педалі"під час навчання у Полтаві.

На сторінці Полтавського університету економіки і торгівлі у Facebook опублікували відео юного співака, який виконував одну з пісень гурту. Адміністратори групи також привітали переможця Національного відбору на Євробачення від України та побажали Галичу "мріяти про велике!".

У 2006-му з’явився усім відомий нині O.Torvald. Женя Галич ще тоді напевне і мріяти не міг, що доб’ється таких успіхів.

Нагадаємо, що 25-го лютого відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2017". За результатами голосування суддів та глядачів, переміг гурт O.Torvald.