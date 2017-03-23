Як виглядає найгламурніша бабуся в мережі: опубліковані фото

Гламурна Жаклін з Італії не лише модний Instagram-блогер, а й матір дочки та бабуся двох внучок.

Як передає Elle, на перший погляд можна подумати, що жінці близько 30 років, проте насправді їй 47.

Жаклін часто говорить, що "Донька і внучки – це моя модна банда".

У жінки є своя компанія, якою вона керує. Також, судячи з її "фешн-луків", вона захоплюється модою, за що 150-тисячна аудиторія її щоденно схвально оцінює. Про Жаклін часто згадують у різних світових модних виданнях.

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