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Як виглядає найгламурніша бабуся в мережі: опубліковані фото

23:50, 22 березня 1151 Читать новость на русском
Жаклін
Жаклін / Instagram / @realfashionist

Гламурна Жаклін з Італії не лише модний Instagram-блогер, а й матір дочки та бабуся двох внучок.

Як передає Elle, на перший погляд можна подумати, що жінці близько 30 років, проте насправді їй 47.

Жаклін часто говорить, що "Донька і внучки – це моя модна банда".

While trying to shoot for my next post, my sweet "intruders" were "assisting me" during the shooting. Between hugging and smiling the small one told me: I love you and I want to make you happy. I asked : Why? "When you look happy, I am happy " she answered simply. At that moment occurred to me that a real happiness ?is: ? just getting a love hug from your granddaughter for no reason. Grandchildren are the best gift that life can give you.. and sometimes the smallest things take up the most room in your heart. My bracelet love anchor by @paul_hewitt #paulhewitt #getAnchored ️ That incredible love ??? #grandmotherthatlovesfashion #mystyle #lovegetsloveinreturn #loveofmylife #myangel #rememberstefan?? #nofasterthanlife

Допис, поширений користувачем @realfashionist

У жінки є своя компанія, якою вона керує. Також, судячи з її "фешн-луків", вона захоплюється модою, за що 150-тисячна аудиторія її щоденно схвально оцінює. Про Жаклін часто згадують у різних світових модних виданнях.

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Теги: LifeStyle мода
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