Як виглядає найвища жива новорічна ялинка України: з'явились фото

До Книги рекордів України потрапила найвища жива новорічна ялинку України, що росте на Полтавщині.

Висота новорічної красуні – 23 метри 70 сантиметрів, це як майже семиповерховий будинок. Дереву вже 61 рік. Росте ялинка на центральній площі міста Зіньків. До свят дерево почали прикрашати лише останні п'ять років. Читайте також: Дивовижні скульптури з криги встановили в Житомирі

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