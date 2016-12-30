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Як виглядає найвища жива новорічна ялинка України: з'явились фото

22:55, сьогодні 210 Читать новость на русском
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До Книги рекордів України потрапила найвища жива новорічна ялинку України, що росте на Полтавщині.

Висота новорічної красуні – 23 метри 70 сантиметрів, це як майже семиповерховий будинок. Дереву вже 61 рік.

Росте ялинка на центральній площі міста Зіньків. До свят дерево почали прикрашати лише останні п'ять років.

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Теги: Україна Полтава Новорічні свята Рекорди
Джерело: 24 Канал
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