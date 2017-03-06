Як виглядає нова форма українських прикордонників: фото

Вже невдовзі нову форму зможуть приміряти й українські прикордонники. Її представили на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Цьогоріч прийнято та затверджено форму одягу нового зразка, яка складається з парадної, основної та спеціальної (польової), йдеться в повідомленні Ukrainian Military Pages.

При створенні парадної формі були висунуті підвищені вимоги до матеріалів та фурнітури, також з метою уніфікації змінені кашкети й погони.

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