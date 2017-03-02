Як виглядає новий мегасучасний офіс Apple: з’явилося відео

У мережі оприлюднили відео, на якому показано суперсучасний офіс Apple у долині Санта-Клара в Каліфорнії.

Ролик опублікував блогер Меттью Робертс на своєму YouTube-каналі. На кадрах видно, що будівля практично добудована.

Під новий офіс Apple відведено 70 гектарів. А головна будівля розрахована на 12 тисяч співробітників.

Переїзд працівників запланований на квітень цього року. Але процес цей буде досить тривалим: завершити його планують лише до осені цього року.

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