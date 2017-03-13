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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Як виглядає океан під час шторму: опубліковане вражаюче відео

14:52, сьогодні 1806 Читать новость на русском
Шторм в Атлантичному океані
Шторм в Атлантичному океані / Фото з відкритих джерел

Пасажир круїзного лайнера Royal Caribbean Стівен Берк зняв дев'ятиметрові штормові хвилі з кабіни корабля в Атлантичному океані.

Про це повідомляє видання Metro.

Круїзний корабель потрапив в шторм в океані, через що згодом був змушений повернутися в порт. Стівен опублікував відео, зняте з ілюмінатора третьої палуби, на якому видно вражаючі дев'ятиметрові хвилі, що накривають судно. На ролик звернуло увагу видання

Як повідомив канал NBC 6, після шторм завдав великих збитків лайнеру: трохи постраждала обшивка корабля, на одній з палуб обвалилася стеля, але судно благополучно дістався до порту.

Близько чотирьох осіб отримали поранення через те, що меблі і предмети по всьому кораблю під час шторму кидало з боку в бік.

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Теги: LifeStyle Подорожі
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