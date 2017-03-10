Як виглядає перший готель Бенксі: унікальний стиль і соціальні малюнки

Відомий вуличний художник Бенксі відкрив свій перший готель Walled Off Hotel у Віфлеємі.
Готель розташований біля стіни, яка відокремлює Ізраїль від Палестини, передає CNN.
Бенксі вважає, що його заклад може стати чудовим місцем для зустрічей і переговорів, адже розташований на території, яку можуть відвідувати громадяни обох сторін.
Готель має дев'ять номерів і навіть президентський люкс. Кожна кімната з унікальним стилем і прикрашена оригінальними малюнками Бенксі.
Читайте також: Пілот показав апокаліптичне небо під час грози: вражаючі фото