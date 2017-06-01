Як виглядає розкішний особняк відомого співака за 20 мільйонів

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Популярний канадський виконавець Абель Макконен Тесфайє, якого знають як The Weeknd, придбав особняк в Лос-Анджелесі, вартість якого склала 20 мільйонів доларів.
Зірковий виконавець вирішив купити розкішний маєток з 9 спальнями і 11 ванними кімнатами.
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На території вілли є відкрита зона спеціально для гучних вечірок, а також басейн з морською водою, бар, веранда з кухнею і власний кінотеатр.
Особняк розташований на ділянці у 12 тисяч квадратних метрів у престижному кварталі Лос-Анджелеса Hidden Hills.
За інформацією Forbes, за минулий рік The Weeknd заробив 55 мільйонів доларів.