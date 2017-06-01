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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як виглядає розкішний особняк відомого співака за 20 мільйонів

16:58, сьогодні 915 Читать новость на русском

Популярний канадський виконавець Абель Макконен Тесфайє, якого знають як The Weeknd, придбав особняк в Лос-Анджелесі, вартість якого склала 20 мільйонів доларів.

Зірковий виконавець вирішив купити розкішний маєток з 9 спальнями і 11 ванними кімнатами.

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На території вілли є відкрита зона спеціально для гучних вечірок, а також басейн з морською водою, бар, веранда з кухнею і власний кінотеатр.

Особняк розташований на ділянці у 12 тисяч квадратних метрів у престижному кварталі Лос-Анджелеса Hidden Hills.

За інформацією Forbes, за минулий рік The Weeknd заробив 55 мільйонів доларів.

Теги: LifeStyle Голлівуд Фотоновини
Джерело: НВ
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