Як виглядає шторм з палуби корабля: вражаючі фото

Працівник сіднейського порому Хейг Гілкрайст викладає чимало фото зі своєї роботи у Instagram. Серед них трапляються і такі, що зачаровують погляд.
Одна з них вражає своєю видовищністю. Її австралієць зробив під час шторму, коли величезна хвиля вдарила в бік порому.
Серед фото Хейга Гілкрайста є й чимало інших фото під час непогоди у морі. А також чимало морських краєвидів.
Однак тим, хто захоче повторити фото Гілкрайста зі шторму, чекатиме розчарування. Морський перевізник заявив, що в таку негоду на палубі може перебувати лише персонал корабля. В той час як пасажири мають бути у безпечних місцях.
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