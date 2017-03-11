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Як виглядає шторм з палуби корабля: вражаючі фото

11:20, сьогодні 2047 Читать новость на русском
Небезпечні австралійські хвилі
Небезпечні австралійські хвилі / Фото із соцмереж

Працівник сіднейського порому Хейг Гілкрайст викладає чимало фото зі своєї роботи у Instagram. Серед них трапляються і такі, що зачаровують погляд.

Одна з них вражає своєю видовищністю. Її австралієць зробив під час шторму, коли величезна хвиля вдарила в бік порому.

Серед фото Хейга Гілкрайста є й чимало інших фото під час непогоди у морі. А також чимало морських краєвидів.

Another pic from Saturday's East Coast Low. #manlyferryride #沈む #sydneyheads #lovemanly #manlyferryview #eastcoastlow

Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72)

The wind and waves against the boat. #manlyferryview #sydneyheads #sydneyweather #lovemanly #mvfreshwater

Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72)

Super vibrant rainbow just before sunset. #manlyferryview #manlyferrytrip #lovemanly #sydneyweather #虹

Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72)

Happy Australia Day! #manlyferryview #circularquay #sydneyoperahouse #newsouthwales #beyondthewharf

Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72)

Однак тим, хто захоче повторити фото Гілкрайста зі шторму, чекатиме розчарування. Морський перевізник заявив, що в таку негоду на палубі може перебувати лише персонал корабля. В той час як пасажири мають бути у безпечних місцях.

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Теги: LifeStyle Фотоновини Австралія
Джерело: 24 Канал
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