Як виглядає шторм з палуби корабля: вражаючі фото

Працівник сіднейського порому Хейг Гілкрайст викладає чимало фото зі своєї роботи у Instagram. Серед них трапляються і такі, що зачаровують погляд.

Одна з них вражає своєю видовищністю. Її австралієць зробив під час шторму, коли величезна хвиля вдарила в бік порому.

Серед фото Хейга Гілкрайста є й чимало інших фото під час непогоди у морі. А також чимало морських краєвидів.

The wind and waves against the boat. #manlyferryview #sydneyheads #sydneyweather #lovemanly #mvfreshwater Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72) Бер 7, 2017 о 3:10 PST

Super vibrant rainbow just before sunset. #manlyferryview #manlyferrytrip #lovemanly #sydneyweather #虹 Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72) Бер 1, 2017 о 2:07 PST

Crazy sky colour tonight after a big storm cloud and lower level clouds smothered the sunset. #sydneysunsetclub #sydneyweather #pinksunset #middleharbour #willoughbycity Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72) Лют 19, 2017 о 4:13 PST

Happy Australia Day! #manlyferryview #circularquay #sydneyoperahouse #newsouthwales #beyondthewharf Допис, поширений Haig Gilchrist (@ihaig72) Січ 26, 2017 о 4:12 PST

Однак тим, хто захоче повторити фото Гілкрайста зі шторму, чекатиме розчарування. Морський перевізник заявив, що в таку негоду на палубі може перебувати лише персонал корабля. В той час як пасажири мають бути у безпечних місцях.

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