Як виглядає стадіон біля окупованого Донецька: постапокаліптичні фото

У мережі показали, як виглядає стадіон в окупованій бойовиками Макіївці під Донецьком. На фото видно недобудовані конструкції і іржавіюча арматура.

Фото опублікував блогер Денис Казанський у себе на сторінці у Facebook.

"На перших двох фото – процес реконструкції стадіону "Авангард" в Макіївці, який проходив до війни. У 2013 році процес ще був в розпалі.

На останніх двох – сучасний стан занедбаного об'єкта", – йдеться у повідомленні.

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З фото помітно, що стадіон добряче заріс бур'яном, усюди видніються недобудовані конструкції та іржавіюча арматура. Ніякі будівельні роботи на об'єкті не ведуться.

До речі, ситуація в Макіївці і до війни була сумна. У 350-тисячному промисловому центрі не було жодного стадіону в нормальному стані. Міцні господарники не могли довести до розуму жоден об'єкт,

– додав Казанський.

До слова, раніше у мережі з'явились фото зі стадіону "Шахтар" у Донецьку, територія якого поросла деревами та бур’янами.