Як виглядає унікальний готель з незвичним басейном та затонулим кораблем: відео

Пірнати з аквалангом, не боячись акул пропонують на Тайвані. Там відкрили готель з басейном глибиною понад 20 метрів. В ньому усі охочі не тільки можуть зануритися, а й дослідити затонулий корабель та підводні печери.

Власники готелю наголошують – тепер усім, хто хоче пірнати з аквалангом, не страшні ні хвилі, ні акули.

"Ми розробили п'ять рівнів глибини для різних тренувань. Найменша глибина – це 1,3 метри, а найглибша – 21 метр. Крім плавання з аквалангом, цей басейн чудово підходить і для звичайного вільного плавання", – розповів генеральний директор готелю Джим Ван.

Басейн займає декілька поверхів. На деяких з них можна спостерігати за тим, що відбувається у воді через скляні стінки. Аби дайверам було цікавіше – на дні басейну облаштували затонулий корабель та підводні печери.

За словами власників готелю, їхній заклад третій у світі з таким глибоким басейном і єдиний в Азії. Схожі готелі також є в Італії та Бельгії. Щоправда, там басейни ще глибші – 40 і 35 метрів відповідно.

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