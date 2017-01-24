Як виглядають "найцінніші кадри" Victoria's Secret

35-річна бразильська супермодель Адріана Ліма визнана найбільш "цінним янголом" модного бренду Victoria's Secret.

Аналітики консалтингової компанії D'Marie, що займається моніторингом трендів в соціальних мережах, склали новий рейтинг "янголів" Victoria's Secret, оцінивши такі фактори, як вплив моделей на фактичні продажі, впізнаваність бренду в соціальних мережах, популярність рекламних кампаній.

Сумарно в рейтингу оцінювалися 24 різних фактори – і очолила його 35-річна Адріана Ліма. Вона співпрацює з брендом з 1999 року і вже встигла встановити своєрідний "рекорд" тривалості рекламного контракту.

FLASHING BACK FRIDAY ? #FBF LOL ???????????? #StevenMeisel @carineroitfeld Світлину опубліковано користувачем Adriana Lima (@adrianalima) Січ 13, 2017 о 12:41 PST

I am Bahiana ??????????????????????AND YES DIRTY FEET DONT CARE ??BECAUSE I AM THE QUEEN ?????? Світлину опубліковано користувачем Adriana Lima (@adrianalima) Гру 25, 2016 о 7:53 PST



Другий рядок рейтингу зайняла Алессандра Амбросіо, яка приєдналася до бренду у 2005 році.

SunKissed Skin & Mermaid hair for days .... ? #foreveronvacation Світлину опубліковано користувачем Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Січ 17, 2017 о 12:30 PST

Lá Voisine ???Day 19 #loveadvent ??? @thelovemagazine by @philpoynter @marcbeauty @bitton Відео, опубліковане користувачем Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Гру 19, 2016 о 3:39 PST



Трійку замикає 20-річна Тейлор Хілл.

You da best @jeromeduran ? ?? Світлину опубліковано користувачем Taylor Hill (@taylor_hill) Гру 21, 2016 о 6:46 PST

Beach day ? @michaelstephenshank Світлину опубліковано користувачем Taylor Hill (@taylor_hill) Січ 16, 2017 о 7:45 PST



Далі йдуть 23-річна Жозефін Скривер

?: @jeromeduran Світлину опубліковано користувачем Josephine Skriver (@josephineskriver) Гру 17, 2016 о 10:08 PST

always such an honor to shoot with you @gregkadelstudios Світлину опубліковано користувачем Josephine Skriver (@josephineskriver) Гру 14, 2016 о 6:30 PST



І 31-річна Лілі Олдрідж.

Countdown begins!!! 10 days til #VSFashionShow Paris ️️️ Світлину опубліковано користувачем Lily Aldridge (@lilyaldridge) Лис 20, 2016 о 1:08 PST

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