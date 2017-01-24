Як виглядають "найцінніші кадри" Victoria's Secret

35-річна бразильська супермодель Адріана Ліма визнана найбільш "цінним янголом" модного бренду Victoria's Secret.
Аналітики консалтингової компанії D'Marie, що займається моніторингом трендів в соціальних мережах, склали новий рейтинг "янголів" Victoria's Secret, оцінивши такі фактори, як вплив моделей на фактичні продажі, впізнаваність бренду в соціальних мережах, популярність рекламних кампаній.
Сумарно в рейтингу оцінювалися 24 різних фактори – і очолила його 35-річна Адріана Ліма. Вона співпрацює з брендом з 1999 року і вже встигла встановити своєрідний "рекорд" тривалості рекламного контракту.
Другий рядок рейтингу зайняла Алессандра Амбросіо, яка приєдналася до бренду у 2005 році.
Трійку замикає 20-річна Тейлор Хілл.
Далі йдуть 23-річна Жозефін Скривер
І 31-річна Лілі Олдрідж.
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