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Як виглядають "найцінніші кадри" Victoria's Secret

03:59, сьогодні 144 Читать новость на русском
Адріана Ліма
Адріана Ліма

35-річна бразильська супермодель Адріана Ліма визнана найбільш "цінним янголом" модного бренду Victoria's Secret.

Аналітики консалтингової компанії D'Marie, що займається моніторингом трендів в соціальних мережах, склали новий рейтинг "янголів" Victoria's Secret, оцінивши такі фактори, як вплив моделей на фактичні продажі, впізнаваність бренду в соціальних мережах, популярність рекламних кампаній.

Сумарно в рейтингу оцінювалися 24 різних фактори – і очолила його 35-річна Адріана Ліма. Вона співпрацює з брендом з 1999 року і вже встигла встановити своєрідний "рекорд" тривалості рекламного контракту.

FLASHING BACK FRIDAY ? #FBF LOL ???????????? #StevenMeisel @carineroitfeld

Світлину опубліковано користувачем Adriana Lima (@adrianalima)

I am Bahiana ??????????????????????AND YES DIRTY FEET DONT CARE ??BECAUSE I AM THE QUEEN ??????

Світлину опубліковано користувачем Adriana Lima (@adrianalima)


Другий рядок рейтингу зайняла Алессандра Амбросіо, яка приєдналася до бренду у 2005 році.

SunKissed Skin & Mermaid hair for days .... ? #foreveronvacation

Світлину опубліковано користувачем Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Lá Voisine ???Day 19 #loveadvent ??? @thelovemagazine by @philpoynter @marcbeauty @bitton

Відео, опубліковане користувачем Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)


Трійку замикає 20-річна Тейлор Хілл.

You da best @jeromeduran ? ??

Світлину опубліковано користувачем Taylor Hill (@taylor_hill)

Beach day ? @michaelstephenshank

Світлину опубліковано користувачем Taylor Hill (@taylor_hill)


Далі йдуть 23-річна Жозефін Скривер

?: @jeromeduran

Світлину опубліковано користувачем Josephine Skriver (@josephineskriver)

always such an honor to shoot with you @gregkadelstudios

Світлину опубліковано користувачем Josephine Skriver (@josephineskriver)


І 31-річна Лілі Олдрідж.

XOXO Victoria ? @victoriassecret @ed_razek @jeromeduran @insta_bobb @elizabethsulcer @fulviafarolfi @diegodasilva_ @enamelle

Відео, опубліковане користувачем Lily Aldridge (@lilyaldridge)

Countdown begins!!! 10 days til #VSFashionShow Paris ️️️

Світлину опубліковано користувачем Lily Aldridge (@lilyaldridge)

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Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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