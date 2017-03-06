Як виглядають труни африканців сьогодні: незвичайні фото

Тепер африканців можуть хоронити у тому, про що вони найбільше мріяли.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

Це може бути труна у формі автомобіля, кросівок, мобільного телефону, у формі книжки чи героя улюбленого мультфільму. Тобто будь-що, чого найбільше в житті хотіли покійники.

Такі особливості поховань запровадили кілька років тому в Гані, Нігерії, Анголі та інших країнах Африки.

Майстри виготовляють такі труни за 20 – 30 доларів. Деякі високохудожні труни у формі того ж Феррарі або бізнес-літака можуть коштувати і 1500 доларів, а їх виробництво замовляється заздалегідь (труну можуть робити протягом 4-6 місяців). Проте такі футляри можуть собі дозволити в Африці лише нечисленні чиновники, продавці сировини або чаклуни.

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