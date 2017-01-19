Як виграти українсько-російську війну – версія Шкляра

Українсько-російська війна триває вже кілька століть. І нині деокупацію України треба починати з Києва. Про це заявив відомий український письменник Василь Шкляр в ефірі "5 каналу".

"Ця війна переходила в різні фази, мала різні форми. Хіба Голодомор не був війною? Це найжорстокіший прояв цієї війни", – сказав Шкляр.

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Він також звернув увагу на інший аспект російської війни – інформаційний.

"Хіба Київ не окупований в інформаційному сенсі? Хіба ми не дивимось центральні канали, деякі з них є проросійськими? Та вони більшу загрозу несуть як Валуєвські циркуляри (розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії Валуєва про зупинку видання значної частини книг, написаних українською мовою)", – заявив письменник.

Він наголосив, аби повернути окуповані території Україна мусить виробити тверду гуманітарну політику.