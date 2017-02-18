Як влада хоче створити "свій" антикорупційний суд: розслідування

У програмі журналістських розслідувань "Схеми. Корупція в деталях" спеціально для 24 Каналу від "Радіо "Свободи" та Першого суспільного каналу – справи щодо топ-корупції, які веде НАБУ, регулярно гальмуються в судах. Дієвість нових антикорупційних органів впирається в останню ланку – судову систему.

Цю ситуацію мала б змінити поява антикорупційного суду, яка прописана в законі «Про судоустрій і статус суддів», але значних зрушень досі не було. На початку лютого група депутатів зареєструвала законопроект про створення антикорупційного суду.

Але від самого початку його не підтримав президент. Натомість у його адміністрації почали працювали над альтернативною концепцією, поки не публічно.

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Для чого існують дві різні версії проекту та яким він має бути суд, аби швидко та неупереджено розглядати справи корумпованих високопосадовців – дивіться у програмі.