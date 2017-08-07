Як Володимир Кличко проводить час після заяви про завершення кар'єри: фото

Легендарного українського боксера екс-чемпіона світу Володимира Кличка помітили на громадському пляжі у Києві.

Фото опубілкував волонтер Олексій Мочанов на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, 3 серпня легендарний український спортсмен Володимир Кличко оголосив про закінчення професійної боксерської кар'єри.

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"Розташувався я у краю пляжної волейбольної площадки. Ближче до вечора зібралися хлопці та дівчата з тренером і авоською м'ячів. Почали з пробіжки навколо галявини по піску, потім розминка і вправи на стрибучість, прискорення, руху приставним кроком, падіння, страховка", – розповідає волонтер.

За словами Мочанова, вони працювали як професійна спортивна команда, гравці слухалися тренера і виконували усі його завдання.

Та його увагу привернув один з гравців, який був у кепці – "складений як Апполон". Згодом він побачив, що це легендарний Володимир Кличко.

З'ясувалося, що це Володя Кличко. Власною персоною. Загалом у колективі, на загальних підставах, без претензій і навіть натяку на особливе ставлення до себе, пафос або задертий ніс. Виконував той же обсяг разминочной і тренувальної роботи, що і всі, отримував зауваження,

– йдеться у дописі.

"Зайвий раз переконався, що зірки – це всього лише скупчення газів і що людські, особистісні якості – це архіважливо. І Кличко це не стільки "бренд", скільки певний рівень, нижче якого опускатися не можна. Треба тримати планку", – захоплено відгукнувся про екс-чемпіона світу Володимира Кличка Мочанов.