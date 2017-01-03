Як втримати себе у формі: прості поради на період свят

В затяжний новорічно-різдвяний період, який в українців найчастіше триває "від Романа до Йордана", важко не піддатись спокусі поласувати чимось смачненьким.

Проте якщо навіть у цей святковий час, коли домашній стіл спокушає смаколиками, ви хочете підтримувати своє тіло у формі, варто дотримуватись кількох простих правил, пише ВВС.

Висипатись

На емоційні вечірки ми витрачаємо дуже багато енергії. Потім виснажений організм буде просити тільки спати і їсти. Спіть довго у своє задоволення, але не переїдайте і не спокушайтесь на вчорашні салати.

Більше води

За кілька днів до Нового року починайте пити воду з лимоном або грейпфрутом – оскільки для ефективнішого результату варто запускати процес очистки організму до, а не після.

"Помічники" для травлення

Під час великих прийомів їжі вживайте ферменти. Навіть якщо у вас немає жодних проблем із системою травлення, ферменти зменшать навантаження на ваш живіт.

Алкоголь і адсорбенти

Після усіх алкогольних напоїв – віскі, коктейлів, горілки, шампанського – не забудьте про адсорбенти. Можна випити їх перед сном – тоді, за правильної дози вранці можна уникнути "бодуна". Або з самого ранку десь за годину до сніданку.

Їжа і розмови

Під час святкової вечері, щоб не переїдати, можна більше говорити з близькими. Їжа – це найлегший спосіб зайняти себе, коли немає чим зайнятися. А оскільки застілля під час свят зазвичай тривалі, ніхто не запам'ятовує, скільки і чого вже з'їв.

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