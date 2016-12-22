Як з Голлівуду: показали тизер нового українського мультфільму

У мережі опублікували перший тизер повнометражного українського мультфільму "Викрадена принцеса".

Мультик знімають на студії Film.ua, повідомляє Cultprostir. За сценарієм мультфільму мандрівний артист Руслан закохується у княжу дочку Мілу. Проте красуню викрадає злий чаклун Чорномор, а тому Руслан вирушає на пошуки дівчини та на зустріч неймовірним пригодам. "Вкрадена принцеса" – це гарна, добра казка, наповнена гумором, пригодами і чарами,

– розповів сценарист мультфільму Ярослав Войцешек. У прокат "Викрадена принцеса" вийде навесні 2018 року. Читайте також: В мережі з’явився тизер п’ятої частини "Піратів Карибського моря"

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