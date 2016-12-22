Як з Голлівуду: показали тизер нового українського мультфільму

У мережі опублікували перший тизер повнометражного українського мультфільму "Викрадена принцеса".
Мультик знімають на студії Film.ua, повідомляє Cultprostir.
За сценарієм мультфільму мандрівний артист Руслан закохується у княжу дочку Мілу. Проте красуню викрадає злий чаклун Чорномор, а тому Руслан вирушає на пошуки дівчини та на зустріч неймовірним пригодам.
"Вкрадена принцеса" – це гарна, добра казка, наповнена гумором, пригодами і чарами,
– розповів сценарист мультфільму Ярослав Войцешек.
У прокат "Викрадена принцеса" вийде навесні 2018 року.
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