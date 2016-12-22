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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Як з Голлівуду: показали тизер нового українського мультфільму
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як з Голлівуду: показали тизер нового українського мультфільму

13:51, сьогодні 973 Читать новость на русском
Кадр з мультфільму
Кадр з мультфільму

У мережі опублікували перший тизер повнометражного українського мультфільму "Викрадена принцеса".

Мультик знімають на студії Film.ua, повідомляє Cultprostir.

За сценарієм мультфільму мандрівний артист Руслан закохується у княжу дочку Мілу. Проте красуню викрадає злий чаклун Чорномор, а тому Руслан вирушає на пошуки дівчини та на зустріч неймовірним пригодам.

"Вкрадена принцеса" – це гарна, добра казка, наповнена гумором, пригодами і чарами,
– розповів сценарист мультфільму Ярослав Войцешек.

У прокат "Викрадена принцеса" вийде навесні 2018 року.

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Теги: Кіно українці LifeStyle
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