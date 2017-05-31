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Як заборонені в Україні російські співаки долучаться до будівництва моста у Криму

18:16, сьогодні 302
Будівництво Кримського моста
Будівництво Кримського моста / Фото з відкритих джерел

До будівництва моста через Керченську протоку вирішили приєднатися російські зірки, яким заборонено в'їзд в Україну. Вони увійдуть до складу журі, яке обере найкращі пісню і вірш про Кримський міст.

Як повідомляє Lime, кожен бажаючий може надіслати вірш чи пісню на конкурс.

А до журі увійшли виконавці, які числяться у "чорних списках" "Миротворця". Серед них: співачка Валерія, Баста, Олег Газманов, Микола Расторгуєв, Олена Свиридова.

Лави журі також поповнили такі продюсери і композитори як: Ігор Крутой, Віктор Дробиш, Володимир Матецкий, Ігор Матвієнко, поетеса Лариса Рибальська і телеведуча Лариса Вербицька.

Читайте також: Керченський міст несе серйозну загрозу регіону: відомі деталі

До слова, росіяни у окупованому Криму встановили лавку для спостереження за довгобудом. З'явилася вона на Таманському півострові, аби кожен міг сісти і подивитися, як будують Керченський міст в анексований Крим.

Теги: Україна LifeStyle Анексія Криму Новини Криму
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