Як заборонені в Україні російські співаки долучаться до будівництва моста у Криму

До будівництва моста через Керченську протоку вирішили приєднатися російські зірки, яким заборонено в'їзд в Україну. Вони увійдуть до складу журі, яке обере найкращі пісню і вірш про Кримський міст.

Як повідомляє Lime, кожен бажаючий може надіслати вірш чи пісню на конкурс.

А до журі увійшли виконавці, які числяться у "чорних списках" "Миротворця". Серед них: співачка Валерія, Баста, Олег Газманов, Микола Расторгуєв, Олена Свиридова.

Лави журі також поповнили такі продюсери і композитори як: Ігор Крутой, Віктор Дробиш, Володимир Матецкий, Ігор Матвієнко, поетеса Лариса Рибальська і телеведуча Лариса Вербицька.

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До слова, росіяни у окупованому Криму встановили лавку для спостереження за довгобудом. З'явилася вона на Таманському півострові, аби кожен міг сісти і подивитися, як будують Керченський міст в анексований Крим.