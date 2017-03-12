Як загинули українські воїни поблизу Маріуполя: з'явилися подробиці

Минулої доби українські воїни загинули на Маріупольському напрямку в результаті бою з ворожою диверсійною групою, ще один зазнав поранення під Авдіївкою.
Про це розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на традиційному брифінгу.
"11 березня близько 14:00 ворожа диверсійна група у складі 4 бойовиків висунулася до наших позицій в Березовому, що на захід від Докучаєвська. Переміщення ворожої групи було помічено нашими військовими, які відкрили вогонь на ураження", – зазначив він.
Військовий підкреслив, що після півгодинного бою терористи відступили.
"На жаль, в результаті зіткнення два українських військовослужбовці загинули", – додав Мотузяник.
Крім того, речник Міноборони зауважив, що на Маріупольському напрямку минулої доби обстановка була найбільш напруженою – зафіксовано 40 обстрілів, 11 з яких із важкого озброєння.
Також, за словами представника оборонного міністерства, ще один військовий отримав поранення під Авдіївкою.
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що поблизу Маріуполя Україна зазнала значних втрат.