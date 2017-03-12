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Як загинули українські воїни поблизу Маріуполя: з'явилися подробиці

15:17, сьогодні 3062
Україна вкотре зазнає втрат на Донбасі
Україна вкотре зазнає втрат на Донбасі / Соцмережі

Минулої доби українські воїни загинули на Маріупольському напрямку в результаті бою з ворожою диверсійною групою, ще один зазнав поранення під Авдіївкою.

Про це розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на традиційному брифінгу.

"11 березня близько 14:00 ворожа диверсійна група у складі 4 бойовиків висунулася до наших позицій в Березовому, що на захід від Докучаєвська. Переміщення ворожої групи було помічено нашими військовими, які відкрили вогонь на ураження", – зазначив він.

Військовий підкреслив, що після півгодинного бою терористи відступили.

"На жаль, в результаті зіткнення два українських військовослужбовці загинули", – додав Мотузяник.

Крім того, речник Міноборони зауважив, що на Маріупольському напрямку минулої доби обстановка була найбільш напруженою – зафіксовано 40 обстрілів, 11 з яких із важкого озброєння.

Також, за словами представника оборонного міністерства, ще один військовий отримав поранення під Авдіївкою.

Читайте також: Експерт повідомив, як терористи Донбасу помстилися за блокаду

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що поблизу Маріуполя Україна зазнала значних втрат.

Теги: Україна Війна на Донбасі Жертви АТО Міністерство оборони України Маріуполь Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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