Як захистися від комарів: прості поради

Експерти дали поради, які допоможуть ефективно захиститися від комарів не використовуючи небезпечних хімікатів.

Про це повідомляє Обозреватель.

Сто грамів камфори або валер'янки, випаровувані над вогнем, позбавлять від мух і комарів навіть дуже великі приміщення.

Дрібно наріжте свіже листя черемхи або горобини і натріть відкриті ділянки шкіри.

Свіжі гілки бузини поставте в кімнату, вони відлякують комарів так само, як і запах листя томату.

Якщо ви вирішили посидіти на природі – киньте в багаття гілочки ялівцю.

Запах кедрової олії відлякує не тільки комарів, але також мух і тарганів.

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