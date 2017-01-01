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Як захистити печінку – це знадобиться кожному

17:33, сьогодні 9 Читать новость на русском
Будьте обережними в період свят
Будьте обережними в період свят / 24 канал

Шкідлива святкова їжа та алкоголь можуть серйозно нашкодити нашій печінці. Як захистити цей орган та що робити, коли вже виникли проблеми – читайте далі.

Алкоголь

Мабуть, всім добре відомо, що 2 головних "ворога" печінки – ліки та алкоголь. Тому, якщо ви відчуваєте дискомфорт, краще на деякий період зовсім відмовитись від алкоголю. І надалі споживати його у невеликих кількостях.

Харчування

Ще один важливий фактор – прийом їжі. Їсти треба часто (4-6 разів на день) але малими порціями. Тут дуже важливо не переїдати, щоб не перевантажувати роботу печінки.

Молочні продукти

Дуже важливо, щоб в вашому меню були молоко і різноманітні молочні продукти. Вони покращують травлення та "розвантажують" печінку.

Вуглеводи

А от зі солодощами треба бути дуже обережними. Добова норма солодощів – близько 400 грам. Цю норму перевищувати небажано — це може призвести до відкладення жиру в печінкових клітинах.

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Температура їжі

Цим багато хто зловживає, але температура їжі теж дуже важлива. Гарячі чи дуже холодні продукти можуть нашкодити печінці. Тож слідкуйте, щоб ви споживали лише теплу їжу.

Жирна та смажена продукція

Смажена їжа дуже небезпечна для печінки. Тож зменшуйте її у своєму раціоні, або й зовсім відмовтесь від неї. Це ж стосується і тваринних жирів – не зловживайте такою їжею.

Робота травної системи

Ну і пам'ятайте – робота печінки залежить від роботи всієї травної системи. Тож якщо у вас проблеми з функціонуванням шлунку чи кишечника, то будьте готові, що збій може дати і печінка.

Теги: Здоров'я LifeStyle Інфографіка Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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