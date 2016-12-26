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Телеканал новин 24 Як захистити ялинку від домашніх улюбленців: кумедні фото
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Як захистити ялинку від домашніх улюбленців: кумедні фото

14:27, сьогодні 5163 Читать новость на русском

Не тільки люди радіють новорічній атрибутиці, але й домашні тварини. Проте, досить своєрідно радіють.

Про це пише видання Gazeta.ua.

Яка кішка або собака не полюбляє гратися з ялинковими прикрасами. Це виглядає кумедно, але має неприємні наслідки у вигляді перекинутої ялинки та розбитих іграшок.

Тож, щоб не довелося обирати, кого лишати на Новий рік – зелену красуню чи домашнього улюбленця – варто подумати про те, як убезпечити ялинку. Пропонуємо вам кілька цікавих та креативних ідей, як захистити новорічну атрибутику від кігтів і зубів.

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Теги: Курйози Новорічні свята Фотоновини LifeStyle світ тварин
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