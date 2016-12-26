Як захистити ялинку від домашніх улюбленців: кумедні фото

Не тільки люди радіють новорічній атрибутиці, але й домашні тварини. Проте, досить своєрідно радіють.

Про це пише видання Gazeta.ua.

Яка кішка або собака не полюбляє гратися з ялинковими прикрасами. Це виглядає кумедно, але має неприємні наслідки у вигляді перекинутої ялинки та розбитих іграшок.

Тож, щоб не довелося обирати, кого лишати на Новий рік – зелену красуню чи домашнього улюбленця – варто подумати про те, як убезпечити ялинку. Пропонуємо вам кілька цікавих та креативних ідей, як захистити новорічну атрибутику від кігтів і зубів.

Читайте також: ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками