Як закарпатські надзвичайники рятують людей від холоду

Через негоду та низькі температури в Закарпатській області відкрили майже півсотні пунктів обігріву.

Здебільшого погрітись приходять безхатченки, втім частими гостями є й звичайні закарпатці. Пункти обігріву розмістили у місцевих школах, лікарнях і просто на вулиці. Гостей пригощають теплим чаєм та канапками.

Спочатку функціонування пунктів обігріву до нас звернулось вже більше 2,5 тисяч осіб. За минулу добу звертались до пунктів обігріву, як стаціонарних, так і мобільних, 103 особи,

– повідомила речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

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Нагадаємо, через потужні снігопади на Закарпатті був обмежений рух транспорту.