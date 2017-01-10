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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Як закарпатські надзвичайники рятують людей від холоду

10:30, сьогодні 296 Читать новость на русском
Пункти обігріву на Закарпатті
Пункти обігріву на Закарпатті / Screenshot

Через негоду та низькі температури в Закарпатській області відкрили майже півсотні пунктів обігріву.

Здебільшого погрітись приходять безхатченки, втім частими гостями є й звичайні закарпатці. Пункти обігріву розмістили у місцевих школах, лікарнях і просто на вулиці. Гостей пригощають теплим чаєм та канапками.

Спочатку функціонування пунктів обігріву до нас звернулось вже більше 2,5 тисяч осіб. За минулу добу звертались до пунктів обігріву, як стаціонарних, так і мобільних, 103 особи,
– повідомила речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

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Нагадаємо, через потужні снігопади на Закарпатті був обмежений рух транспорту.

Теги: Україна ДСНС Погода Негода в Україні Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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