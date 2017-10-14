Як закінчити війну на Донбасі – жорстка інструкція від снайперки Білозерської

Для перемоги у війні Україні потрібна повна мобілізація сил – і людських, і технічних.

Про це в статті для "Цензор.НЕТ" написала снайперка Української добровольчої армії Олена Білозерська.

"Щоб виграти цю війну, повинна бути повна мобілізація, переведення економіки на військові рейки, скасування мораторію на смертну кару за злочини, пов’язані з військовою сферою, введення військово-польових судів і так далі", – вважає вона.

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На думку снайперка, під час війни повинні бути заборонені всі вибори та діяльність політичних партій.

На час війни має бути диктатура. Є одне "але" – що абсолютно немає довіри до тих людей, які в такому разі стануть диктаторами. Зараз на чолі держави стоїть бізнесмен, а не воїн. І як би хто до нього не ставився, але він бізнесмен, він не знає, як вигравати війну і хоче щось там навирішувати шляхом переговорів, так як він уміє, а воно так не вирішується,

– зазначила Білозерська.

При цьому вона запевнила, що не хоче бунтувати проти нинішньої влади.

"Має бути не підлітково-революційне, а якесь державницьке мислення. Це не означає, що мені подобається нинішня влада, я просто вважаю, що якщо гойдати зараз – Путіну не доведеться нападати, бо почнеться війна "всіх проти всіх" – справжня громадянська війна, яка знищить Україну майже без допомоги ззовні", – додала Білозерська.