20:20
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, сьогодні
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 19:00: Святкування Дня захисника України.
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Головні новини
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Як закінчити війну на Донбасі – жорстка інструкція від снайперки Білозерської

18:37, сьогодні 4842 Читать новость на русском
Олена Білозерська
Олена Білозерська / Кадр з відео

Для перемоги у війні Україні потрібна повна мобілізація сил – і людських, і технічних.

Про це в статті для "Цензор.НЕТ" написала снайперка Української добровольчої армії Олена Білозерська.

"Щоб виграти цю війну, повинна бути повна мобілізація, переведення економіки на військові рейки, скасування мораторію на смертну кару за злочини, пов’язані з військовою сферою, введення військово-польових судів і так далі", – вважає вона.

Читайте також: Бойовики 21 раз відкривали вогонь на Донбасі, один український військовий поранений, – Штаб АТО

На думку снайперка, під час війни повинні бути заборонені всі вибори та діяльність політичних партій.

На час війни має бути диктатура. Є одне "але" – що абсолютно немає довіри до тих людей, які в такому разі стануть диктаторами. Зараз на чолі держави стоїть бізнесмен, а не воїн. І як би хто до нього не ставився, але він бізнесмен, він не знає, як вигравати війну і хоче щось там навирішувати шляхом переговорів, так як він уміє, а воно так не вирішується,
– зазначила Білозерська.

При цьому вона запевнила, що не хоче бунтувати проти нинішньої влади.

"Має бути не підлітково-революційне, а якесь державницьке мислення. Це не означає, що мені подобається нинішня влада, я просто вважаю, що якщо гойдати зараз – Путіну не доведеться нападати, бо почнеться війна "всіх проти всіх" – справжня громадянська війна, яка знищить Україну майже без допомоги ззовні", – додала Білозерська.

Теги: Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Страна слабого государства
сьогодні, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 364
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
сьогодні, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 4909
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
сьогодні, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 736
Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
сьогодні, 15:00 Чому НАБУ атакує чиновників Міністерства оборони
Сергій Лещенко 851
До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
сьогодні, 14:01 До Дня козацтва: 5 найкращих фільмів і мультиків про козаків
Настя Сукач 1904
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня , 08:35 1
Блокаду прорвано: українці почали повертатись у "ВКонтакте" та на інші заборонені сайти
 22 травня , 19:15
Синоптик розповіла, коли до України прийде справжнє весняне тепло
20 квітня , 10:36
Головні новини 4 липня: Допит Садового в ГПУ, конфуз пропагандистів Кремля щодо "Океану Ельзи"
5 липня , 08:01
Під час військових навчань на Миколаївщині сталася надзвичайна ситуація
 18 вересня , 20:54
Зустріч Трампа з Путіним: про що говорили глави США та Росії
 7 липня , 18:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук