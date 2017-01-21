  • укр
  • рус
01:01
21 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля
21:43, 20 січня
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, 20 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 23:00: Що стало причиною смерті солдата на полігоні. Росія без Roshen
Випуск новин
00:37, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA. Фокус
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як закриття Ліпецької фабрики зробило щасливим українців: курйозна версія

Вєсті.UA. Фокус 00:21, сьогодні 149 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

20 січня 2017 року увійде в історію як день, коли в Україні все раптово стало дуже добре. Нарешті українці зможуть забути всі свої проблеми і просто по-людськи насолоджуватись життям. А все тому, що нарешті вирішена головна біда нашої держави.

Наприкінці січня 2017 зима в Україні раптово закінчилась. Леви і ягнята почали разом бавитись на галявинах. Дороги стали рівними як скло. А гривня в обмінниках прирівнялась до долара. Оповіщаючи всіх про безвізовий режим Ангела Меркель, Франсуа Олланд та прем'єр Нідерландів Марк Рютте на своїх руках почали переносити українців у Шенгенську зону. Дональд Трамп тим часом особисто контролював як вантажились у потяги корупціонери, аби назавжди покинути терени України. За всім цим своїми очима кольору весняного неба дивився Петро Порошенко. Він розумів – то його заслуга. Адже цього дня він вирішив головну проблему України, яка бентежила розуми мільйонів і не давала щасливо жити людям. Він закрив фабрику Roshen у Ліпецьку.

Приблизно так в очах багатьох українців мав би виглядати цей день. Адже саме російський завод Roshen темною плямою лежав не лише на репутації президента, але й на їхніх серцях. Аж поки 20 січня на сайті корпорації з'явилось повідомлення "Корпорація Roshen зупиняє виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики. Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин".

Та загальне щастя чомусь все ніяк не наступало. Мабуть через наступне речення "Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року".

Читайте також: Як політики на закриття "Рошену" реагували: казкова версія

Ну, а знаючи президентські обіцянки, слід готуватись до такого:

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

Теги: Новини Росії Курйози Вєсті.UA. Фокус Закриття "Рошен"
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
20 січня, 22:40 Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
Володимир Співаковський 502
Інавгурація Трампа, закриття фабрики
20 січня, 22:11 Інавгурація Трампа, закриття фабрики "Рошен" у Росії, – головне за добу
683
Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
20 січня, 20:01 Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
Яніна Ткачук 2 1985
Що Трамп прийдешній нам готує?
20 січня, 19:00 Що Трамп прийдешній нам готує?
Борис Немировський 736
Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
20 січня, 16:18 Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
12 13022
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук