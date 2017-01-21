Як закриття Ліпецької фабрики зробило щасливим українців: курйозна версія

20 січня 2017 року увійде в історію як день, коли в Україні все раптово стало дуже добре. Нарешті українці зможуть забути всі свої проблеми і просто по-людськи насолоджуватись життям. А все тому, що нарешті вирішена головна біда нашої держави.

Наприкінці січня 2017 зима в Україні раптово закінчилась. Леви і ягнята почали разом бавитись на галявинах. Дороги стали рівними як скло. А гривня в обмінниках прирівнялась до долара. Оповіщаючи всіх про безвізовий режим Ангела Меркель, Франсуа Олланд та прем'єр Нідерландів Марк Рютте на своїх руках почали переносити українців у Шенгенську зону. Дональд Трамп тим часом особисто контролював як вантажились у потяги корупціонери, аби назавжди покинути терени України. За всім цим своїми очима кольору весняного неба дивився Петро Порошенко. Він розумів – то його заслуга. Адже цього дня він вирішив головну проблему України, яка бентежила розуми мільйонів і не давала щасливо жити людям. Він закрив фабрику Roshen у Ліпецьку.

Приблизно так в очах багатьох українців мав би виглядати цей день. Адже саме російський завод Roshen темною плямою лежав не лише на репутації президента, але й на їхніх серцях. Аж поки 20 січня на сайті корпорації з'явилось повідомлення "Корпорація Roshen зупиняє виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики. Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин".

Та загальне щастя чомусь все ніяк не наступало. Мабуть через наступне речення "Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року".

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Ну, а знаючи президентські обіцянки, слід готуватись до такого:

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