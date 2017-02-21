Як залишатись у формі при сидячій роботі: дієві поради

Робота в офісі та малорухливий спосіб життя так чи інакше можуть відзначитись на вашій фігурі.

Наші поради допоможуть вам тримати себе у формі та не набирати зайвих кілограм.

Без фаст-фуду

Візьми за правило харчуватись лише корисною їжею. Краще всього, готувати обід та перекуси самостійно, адже тоді ви точно знаєте, що у вас в тарілці. А цукерки та печиво до чаю можна легко замінити сухофруктами та горіхами.

Багато води

В день треба пити хоча б два літри рідини. Це корисно не тільки для фігури, але і для шкіри та організму загалом. Щоб не забувати пити воду, можна поставити пляшку на робочому столі, як нагадування.

Регулярні перерви

При сидячій роботі намагайтесь побільше вставати та рухатись. Це не так складно, як здається. Головне не засиджуватись в кріслі більше, ніж на 3 години. До того, постійні перерви підвищать вашу працездатність, адже мозок не перенапружуватиметься.

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Півгодини спорту

Всього 30 хвилин навантажень допоможуть тримати тіло у формі та підтримувати тонус м’язів. Непотрібно відвідувати спортзал, достатньо, наприклад, ходити на роботу пішки або відмовитись від ліфту.