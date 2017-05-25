Як заробляють на потужних українських вітряках, які нічим не поступаються європейським

В Україні лише в Краматорську виробляють мегаватні вітроенергетичні установки

Поруч з Карпатами і неподалік від морів, з кожним роком стає дедалі більше вітряків, через що вітрова енергетика все нахабніше забирає ринок у традиційних ТЕС. У Краматорську Донецької області зрозуміли: можна заробляти не лише на енергії вітру, а й на виробництві самих вітряків. Тож у 2010 році заснували підприємство з виготовлення турбін, причому одразу мультимегаватного класу.

Спочатку зупинились на потужності у 2 мегават, згодом вийшли на 2,5. За ці роки підприємство ввело в експлуатацію 7 вітропарків в Україні і ще один – у Республіці Казахстан. Термін гарантії для кожного свого вітряка – 20 років. Пишаються у Краматорську й тим, що 50% обладнання – українське, тобто виробництво турбін, роторів та гондол відбувається у співпраці з іншими українськими підприємствами.

Зараз на компанії можуть одночасно збирати 9 турбін, а за рік випускають до 100 установок. Утім, 2017 рік запам'ятається особливим досягненням. Компанія випустила першу установку потужністю 3, 2 мегават. Іншими словами, не поступаються Європейським.

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Українські бізнесмени вже встигли переконатись: вітряки – потужний гравець на енергетичному ринку. Скажімо, в Україні діє 4 атомних станції, і в їхньому розпорядженні 13 реакторів, загальною потужністю 13 тисяч мегават. Так от – 4 тисячі таких вітряків вироблять таку ж саму кількість енергії, без жодного ризику для населення.