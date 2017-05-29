Як затриманим екс-податківцям вдасться уникнути тюрми: версія журналіста

Масштабна спецоперація із затриманням колишніх очільників обласних податкових часів Януковича може закінчитися з тим, що жоден з них так і не потрапить за ґрати, а державі відшкодують лише незначну частину завданих збитків.

Таку думку висловив головний редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський.

За його словами, усі затримані можуть піти на угоду зі слідством, внаслідок чого їх визнають винними, але без тюремних термінів.

"Будуть масові угоди зі слідством. У форматі: "Я був членом організованого злочинного угрупування. Однак з примусу: спочатку Захарченко, а потім Клименко змушували мене підписувати ці документи. Факт діянь усвідомлював, однак боявся за власну безпеку і безпеку своїх малолітніх дітей. Готовий понести покарання (лиш би не тюрма), компенсую частину краденого і розповім, що Клименко – злодій (бо це унікальна інформація)", – написав Олекса Шалайський.

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Як приклад він навів судове рішення у справі першої заступниці начальника ГУ Міндоходів у місті Києві Тетяні Детюк, яка була одним з організаторів незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 3,16 мільярда гривень.

Детюк уклала угоду з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом про визнання винуватості і отримала 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 3 роки) з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, держустановах та організаціях на 3 роки, без конфіскації майна. Суд прийняв до уваги, що вона частково добровільно відшкодувала спричинених злочином збитки у сумі 500 тисяч гривень.

Згідно з десятками угод про винуватість виявиться, що всі ці мільярди доларів у податковій викрала одна людина. Але де вона – ніхто не знає. Коротше, усе буде згідно до букви Закону, але як плювок в обличчя Феміди,

– зазначив Олекса Шалайський.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.