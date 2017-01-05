Як живе країна, в якій 15 років тривала війна: ексклюзивний репортаж з Лівану

Ліван – це невеличка країна, яка довгий час потерпала від війни. Нині ж її називають "арабською Швейцарією", а ще "країною молока та меду".

Бойові дії в столиці Лівану – Бейруті – закінчилися чверть століття тому. Та про них і досі нагадують понищені обстрілами будівлі. Тоді між собою воювали мусульмани і християни – тепер вони живуть в мирі.

Хоч країна і арабська – християни тут трохи менше половини населення і вони мають важливий вплив на державні процеси.

У Лівані досі посилені заходи безпеки. Між містами – нечасті блокпости, а в центрі столиці вартує озброєна поліція. Довкола будинку уряду – колючий дріт. Такі заходи безпеки тут вже 10 років.

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Втім, вже багато років у Лівані спокійно. Його називають "арабською Швейцарією". Тут стрімко відновлюється економіка, ударними темпами йде будівництво, а для туристів працюють готелі та дорогі магазини.

Сам Бейрут називають "арабським Парижем". Зокрема через вулички пісочного кольору – це сліди французького правління між двома світовими війнами. І тут є ще одна французька традиція – виноробство.

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