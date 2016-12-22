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Телеканал новин 24 Як живе столичний метрополітен вночі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як живе столичний метрополітен вночі

13:58, сьогодні 288 Читать новость на русском
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З шостої ранку до опівночі тунелями метрополітену курсують сотні потягів, щодня перевозячи більше мільйона пасажирів. Але що відбувається тут вночі – мало хто знає.

Спочатку нової доби робота в київському метро лише починається. На зміну виходять більше тисячі працівників підземки. Вони перевіряють, чи нічого не пошкоджено.

Найважливішим є заміна рейок. Також це ремонт всіх електромереж, яких тут дуже багато. Це навіть банальна заміна ламп, ремонт всього освітлення,
– зауважила радниця керівника Київського метрополітену Наталя Макогон.

Кілька днів 75-тиметрову рейку збирають з декількох частин. І лише потім за одну ніч вручну потрібно встигнути демонтувати стару та встановити нову. Від цього залежить безпека пасажирів під час руху вагонів.

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Цьогоріч у столичній підземці оновили більше семи кілометрів рейок. Працівники запевнили, що це чимало. Були часи, коли взагалі не вистачало коштів на заміну. Тоді доводилось ледь не щодня перевіряти сполучення на дефекти. Хоча, по нормативам, така процедура має проводитися лише два рази на місяць.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Київ метро
Джерело: 24 Канал
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