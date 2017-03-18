Як живеться жителям старої Авдіївки під постійними обстрілами з танків

Авдіївка знову потерпає від обстрілів. Напередодні бойовики з танків поливали вогнем житлові квартали.

Господарям цього будинку пощастило дивом. Коли у їхню оселю влучив ворожий снаряд, родини не було вдома.

"Ми поїхали з дитиною до бабусі. А наступного дня о 2 годині тут вибухнуло. Чоловік був на городі. Це чудо, що він уцілів", – розповідає господарка будинку.

На сусідній вулиці – теж руйнування. Під вогонь, вже традиційно, потрапила стара частина Авдіївки. Цього разу, терористи гатили з танків.

Житлові квартали бойовики зазвичай починають обстрілювати пізно ввечері або у вихідні. Місцеві переконані, це не випадково.

Напевно вигідно на вихідні, коли саме люди в будинках збираються. Мабуть хочуть "хороших" новин,

– зазначає місцева мешканка.

Гаряче на усій лінії фронту. 18 березня з початку доби бойовики 36 разів обстрілювали українські позиції. Загиблих, на щастя, немає. Двох солдат поранило.

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