Як зірки святкують перший день весни: опубліковано фото

З приходом квітучої пори року всі мережі наповнюються яскравими світлинами, де користувачі вітають одне одного з першим днем весни. Зірки українських екранів теж не відстають від популярної тенденції.
Відома українська ведуча Надія Матвєєва поділилась яскравим фото в мережі Instagram і привітала шанувальників з весною:
Українська співачка Alyosha теж привітала підписників з теплою порою і побажала всім весняних усмішок:
Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно вдруге стала мамою, опублікувала перше весняне лаконічне фото:
Співак-романтик Віталій Козловський потішив прихильників не лише побажанням з першим днем весни, а й опублікував фотопривітання для своєї коханої, в якої сьогодні день народження:
Поп-співачка української сцени Ірина Білик опублікувала одне з гастролюючих фото і побажала шанувальникам всього найкращого, найромантичнішого та найказковішого цієї весни:
Співак Володимир Дантес саркастично підмітив прихід весни в соцмережах, відмітивши про все ще високі тарифи на комунальні послуги, які прийдеться сплачувати в теплу пору року:
Українська співачка Марія Собко привітала одну з українських радіостанцій з річницею мовлення та водночас потішила підписників побажанням з першим днем весни:
Співачка Tayanna, яка нещодавна брала участь у фіналі Національного відбору Євробачення-2017, повернулась з концерту і побажала всім кохання та весни в серці:
Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська теж не обділила підписників і привітала всіх з першим днем весни:
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