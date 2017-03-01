Як зірки святкують перший день весни: опубліковано фото

З приходом квітучої пори року всі мережі наповнюються яскравими світлинами, де користувачі вітають одне одного з першим днем весни. Зірки українських екранів теж не відстають від популярної тенденції.

Відома українська ведуча Надія Матвєєва поділилась яскравим фото в мережі Instagram і привітала шанувальників з весною:

Українська співачка Alyosha теж привітала підписників з теплою порою і побажала всім весняних усмішок:

Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно вдруге стала мамою, опублікувала перше весняне лаконічне фото:

Весна навколо #ранок #першийденьвесни #matteokiev Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) Бер 1, 2017 о 2:22 PST

Співак-романтик Віталій Козловський потішив прихильників не лише побажанням з першим днем весни, а й опублікував фотопривітання для своєї коханої, в якої сьогодні день народження:

Поп-співачка української сцени Ірина Білик опублікувала одне з гастролюючих фото і побажала шанувальникам всього найкращого, найромантичнішого та найказковішого цієї весни:

Співак Володимир Дантес саркастично підмітив прихід весни в соцмережах, відмітивши про все ще високі тарифи на комунальні послуги, які прийдеться сплачувати в теплу пору року:

Українська співачка Марія Собко привітала одну з українських радіостанцій з річницею мовлення та водночас потішила підписників побажанням з першим днем весни:

Армія FM -1 рік ) ?? приїхала привітати :) І Вас вітаю з першим днем весни ?? Допис, поширений Маша Собко (@masha_sobko) Бер 1, 2017 о 2:30 PST

Співачка Tayanna, яка нещодавна брала участь у фіналі Національного відбору Євробачення-2017, повернулась з концерту і побажала всім кохання та весни в серці:

Думаю "Весенний Концерт " удался всем весны в душе и любви Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) Лют 28, 2017 о 11:44 PST

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська теж не обділила підписників і привітала всіх з першим днем весни:

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