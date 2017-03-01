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Як зірки святкують перший день весни: опубліковано фото

16:05, сьогодні 624 Читать новость на русском
Перший день весни в українських зірок
Перший день весни в українських зірок / Фото з відкритих джерел

З приходом квітучої пори року всі мережі наповнюються яскравими світлинами, де користувачі вітають одне одного з першим днем весни. Зірки українських екранів теж не відстають від популярної тенденції.

Відома українська ведуча Надія Матвєєва поділилась яскравим фото в мережі Instagram і привітала шанувальників з весною:

Українська співачка Alyosha теж привітала підписників з теплою порою і побажала всім весняних усмішок:

Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно вдруге стала мамою, опублікувала перше весняне лаконічне фото:

Весна навколо #ранок #першийденьвесни #matteokiev

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Співак-романтик Віталій Козловський потішив прихильників не лише побажанням з першим днем весни, а й опублікував фотопривітання для своєї коханої, в якої сьогодні день народження:

Поп-співачка української сцени Ірина Білик опублікувала одне з гастролюючих фото і побажала шанувальникам всього найкращого, найромантичнішого та найказковішого цієї весни:

Співак Володимир Дантес саркастично підмітив прихід весни в соцмережах, відмітивши про все ще високі тарифи на комунальні послуги, які прийдеться сплачувати в теплу пору року:

Українська співачка Марія Собко привітала одну з українських радіостанцій з річницею мовлення та водночас потішила підписників побажанням з першим днем весни:

Армія FM -1 рік ) ?? приїхала привітати :) І Вас вітаю з першим днем весни ??

Допис, поширений Маша Собко (@masha_sobko)

Співачка Tayanna, яка нещодавна брала участь у фіналі Національного відбору Євробачення-2017, повернулась з концерту і побажала всім кохання та весни в серці:

Думаю "Весенний Концерт " удался всем весны в душе и любви

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська теж не обділила підписників і привітала всіх з першим днем весни:

Читайте також: Як подолати депресію і налаштуватися на весну: прості поради

Теги: LifeStyle Україна Культура
Джерело: 24 канал
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