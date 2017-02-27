18:50
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 17:00: Подорожчання в'їзду до Єгипту. Безвіз для Грузії
Випуск новин
17:53, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Як зірки відпочивали на вечірці після "Оскару": опубліковані фото

18:14, сьогодні 758 Читать новость на русском

"Vanity Fair" – традиційна вечірка, яка відбувається після нагородження найпрестижнішою кінопремією року "Оскар". Безліч голлівудських зірок відвідало after-party та похизувались своїми вбраннями та нагородами.

Про розкішну вечірку після нагородження кінопремії розповіли на офіційному сайті журналу Vanity Fair.

Оскільки не всі зірки були присутніми на самій церемонії вручення премії "Оскар-2017", для них та для багатьох інших номінантів та переможців організовують щорічну пост-оскарівську вечірку журналу Vanity Fair.

Там зірки змогли похизуватись своїми неймовірними сукнями та обговорити враження після церемонії.

Фото: http://www.vanityfair.com

Читайте також: Повний список усіх переможців премії "Оскар-2017"

Теги: Фотоновини LifeStyle Кіно Голлівуд Оскар-2017 Оскар Дженіфер Еністон
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Чому населення Донбасу не йде у партизани
сьогодні, 17:15 Чому населення Донбасу не йде у партизани
Дмитро Снєгирьов 4740
ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику
сьогодні, 15:49 ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику
1643
Гра на боці ворога, або Хто веде психологічну війну проти українців
сьогодні, 14:36 Гра на боці ворога, або Хто веде психологічну війну проти українців
Дід Панас 1337
Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як
сьогодні, 12:04 Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як "дідивоювали чіста па-русскі"
Борис Немировський 1490
Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
сьогодні, 08:50 Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
Ольга Черненко 2690
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук