Як зірки відпочивали на вечірці після "Оскару": опубліковані фото

"Vanity Fair" – традиційна вечірка, яка відбувається після нагородження найпрестижнішою кінопремією року "Оскар". Безліч голлівудських зірок відвідало after-party та похизувались своїми вбраннями та нагородами.

Про розкішну вечірку після нагородження кінопремії розповіли на офіційному сайті журналу Vanity Fair.

Оскільки не всі зірки були присутніми на самій церемонії вручення премії "Оскар-2017", для них та для багатьох інших номінантів та переможців організовують щорічну пост-оскарівську вечірку журналу Vanity Fair.

Там зірки змогли похизуватись своїми неймовірними сукнями та обговорити враження після церемонії.

Фото: http://www.vanityfair.com

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